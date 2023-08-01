20 Yaş Altı Kız Milli Takımı Letonya'ya mağlup oldu

Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Letonya'ya 67-56 mağlup oldu. Takımımız, grup karşılaşmalarının ardından son 16 turuna yükseldi.

Litvanya'nın ev sahipliğinde Vilnius ve Klaipeda kentlerinde organize edilen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, üçüncü maçında Letonya'ya 67-56'lık skorla mağlup oldu.

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı grup karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna yükseldi.