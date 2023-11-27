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A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya ve Gürcistan maçlarına hazırlanıyor

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A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar C Ligi'nde mücadele edeceği Litvanya ve Gürcistan maçları için hazırlıklarına başladı. Takım, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Maçlar 1 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar C Ligi'nde mücadele edeceği Litvanya ve Gürcistan maçları hazırlıklarına başladı.

UEFA Uluslar C Ligi'nde mücadele eden ve ilk 4 maçını kazanarak B Ligi'ne yükselen A Milli Kadın Futbol Takımı, grupta oynayacağı son iki karşılaşma için Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde antrenman yapan milliler, 1 Aralık 2023 tarihinde Litvanya ile deplasmanda, 5 Aralık 2023 tarihinde ise Gürcistan ile Mersin'de karşı karşıya gelecek ve grup maçlarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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