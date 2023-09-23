ULUSKON ve Litvanya Büyükelçiliği İş Birliği İçin Toplantı Düzenledi

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis, iş birliğinin güçlendirilmesi ve ticaret hacminin artırılması için stratejik adımların atılması gerektiğini vurguladı. ULUSKON ve Litvanya Büyükelçiliği, gelecekte yapılacak projelerin hayata geçirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürüteceklerini açıkladı.

ULUSKON ve Litvanya Büyükelçiliği, gelecekte yapılacak projelerin hayata geçirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürüteceklerini açıkladı. Özellikle tekstil, makine ve medikal tekstil başta olmak üzere tarım ürünleri, teknoloji, enerji ve inşaat sektörü gibi alanlarda iş birliği potansiyelinin bulunduğu belirtildi. Her iki ülke arasında ihracat ve ithalatın artış sağlamasının önemi vurgulandı.

ULUSKON Başkanı Atasoy, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Litvanya arasında ihracat, ithalat ve yatırımlarını büyütmek istediklerini söyledi. Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis, ULUSKON ve Nezaket Atasoy'u Litvanya'da görmekten büyük mutluluk duyacağını belirtti. Büyükelçi Degutis, Türkiye'nin büyüyen ekonomisine dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasının karşılıklı yarar sağlayacağını vurguladı.

LİTVANYA ZİYARETİ İÇİN ÖN TOPLANTI YAPILDI

Litvanya ziyareti öncesi gerçekleştirilen bu toplantıda gelecek Ekim ayında yapılacak olan Litvanya ziyareti için ön toplantı yapıldı. Gerçekleştirilecek olan bu ziyaret sonrasında Litvanya ve Türkiye arasındaki ticaret anlaşmalarının daha fazla detaylandırılması ve iş birliği projelerinin hayata geçirilmesi için atılacak adımlar yakından takip edilmeye devam edecek.