Polonya ve Litvanya, Doğu Sınırlarını Güçlendiriyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Belarus'ta yaklaşık 4 bin Wagner askerinin olduğunu, Polonya ve Litvanya'nın doğu sınırlarını güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Belarus'ta yaklaşık 4 bin Wagner askerinin olduğunu, Polonya ve Litvanya'nın doğu sınırlarını güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

Polonya Başbakanı Morawiecki, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Wagner askerlerinin yarattığı tehditler hakkında konuştuk. Elimizdeki verilere göre Belarus topraklarında yaklaşık 4 bin kişi bulunuyor. Doğu sınırımızı güvence altına aldık ve ayrıca NATO ve Avrupa Birliği'nin doğu kanadını güçlendirmek için Polonya ordusunu doğu topraklarına taşıyoruz. Faaliyetlerimiz Brüksel, Washington ve Londra'daki ortaklarımız tarafından takdir edilmektedir" dedi.

Başbakan Morawiecki, Wagner'in bir tehdit olduğunu ve her senaryoya hazır olmaları gerektiğinin altını çizerek, "Sınırlarımıza yakın olan Wagner, bir tehdit oluşturuyor. Biz buna hazırız. Polonya-Belarus sınırındaki güvenliğin istikrarsızlaştırılması bağlamı da dahil olmak üzere, Belarus'ta konuşlu Wagner birliklerinden kaynaklanabilecek potansiyel tehdidin farkındayız. Tüm olası senaryolara karşı hazırlıklı olmalı ve müttefiklerimizin olası provokasyonlara karşı farkındalığını artırmaya çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.