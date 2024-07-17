Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır Hani'de 80 Kilogram Patlayıcı İmha Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde güvenlik güçleri, teröristlerce 2 mutfak tüpüne yerleştirilerek yol kenarındaki toprağa gömülen 80 kilogram el yapımı patlayıcıyı tespit edip imha etti. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, asfalt yol kenarında toprak altına gizlenmiş patlayıcılar bulundu. Patlayıcılar, kontrollü bir şekilde imha edildi ve delil niteliğindeki bulgular kriminal incelemeye gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde güvenlik güçleri, teröristlerce 2 mutfak tüpüne yerleştirilerek yol kenarındaki toprağa gömülen 80 kilogram el yapımı patlayıcıyı tespit edip imha etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 16 Temmuz'da düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Operasyonu"nda Hani ilçesi Topçular Mahallesi kırsalında, Lice ve Hani İlçe Jandarma komutanlıkları mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri (METİ) tarafından asfalt yol kenarında toprak altına gizlenmiş amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanan 12 kilogramlık 2 mutfak tüpünde toplam 80 kilogram patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcı, METİ ve Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Hani Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla delil niteliğindeki bulgular kriminal incelemeye gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Jandarma Hani Güvenlik Diyarbakır Terör Operasyon Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

 Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Ereğli, Akşehir 17-18 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Kıbrıs'ta gezilecek yerler listesi : Kıbrıs seyahatinde nerelere gidilir? Kıbrıs'ın en güzel şehri hangisi? Kıbrıs'ı gezmek için kaç gün gerekli? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, Gemlik, Osmangazi 17-18 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Konyaaltı, Serik 17-18 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler 17-18 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı 17-18 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 18 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 18 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Temmuz günün maçları nereden izlenir? İzmir Selçuk'ta yangın! İzmir'de yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Konya'da gezilecek yerler: Konya seyahatinde nerelere gidilir? Konya günübirlik gezilir mi? Mustafa Sarıgül kaset iddiası hakkında ne dedi? (VİDEO) Paylaşılan video hakkında Sarıgül ve avukatlarından açıklama geldi 4 yıllık bölümler neler 2024? 4 yıllık üniversite taban puanları ne? 4 yıllık YKS taban puanları… Safranbolu'da gezilecek yerler listesi! Safranbolu'da nereye gidilir, bir günde gezilir mi? Alper Ulusoy hakemliği bıraktı mı? Alper Ulusoy kimdir? FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli? Can Keleş kimdir? Can Keleş nereli, kaç yaşında? Can Keleş hangi takımda ve pozisyonda oynuyor?
Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
title