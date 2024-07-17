Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 terör örgütü şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 hafta içinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 2'si DHKP/C, 1'i DEAŞ, 6'sı da FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.