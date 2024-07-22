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Mersin'de Terör Yandaşlarından Skandal Halay Görüntüleri

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Mersin'de terör yandaşı bir grup, Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çekti. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı ve soruşturma başlatıldı.

Mersin'de terör yandaşı bir grubun terörist başı ' Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çektikleri görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekerken, görüntülerdeki kişilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Mersin'de sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntüleri büyük tepki çekti. Terörist başı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar eşliğinde halay çeken yaklaşık 15 kişilik grubun 'terör halayı', sosyal medyada yayınlandı. Gece saatlerinde çekildiği anlaşılan skandal görüntülerin ardından harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, görüntülerdeki kişilerin kimliklerinin tespiti için Mersin Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Abdullah Öcalan Mersin Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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