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Van'da PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

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Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 84'üncü haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, bu mücadelelerinin evlatlarını alana kadar süreceğini söylediler.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 84'üncü haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, bu mücadelelerinin evlatlarını alana kadar süreceğini söylediler.

Eylemlerine ilişkin konuşan anne Nazlı Sancar, PKK'nın bebek katili olduğunu belirtti. Diyarbakır'da başlayan mücadelelerini Van'da sürdürdüklerini ifade eden anne Sancar, "Annelerin başlattığı evlat eylemleri 6. yılına giriyor. Anne ve babalar yaz-kış demeden hakları olan evlatlarını istiyor. Son nefesimize kadar da bizler bu kapıdan ayrılamayacağız. Kızım eğer beni duyur ve görüyorsan bu katilleri dineleme, gel devlet güçlerimize teslim ol. Şu ana kadar 55 evladımızı kazandık. Bu evlatlarımız sıcak yuvalarına dönerek anne ve babalarını sevindirdiler. Sen de gel beni sevindir, niye bu katillere güveniyorsun" dedi.

"Elindeki kalemi kırıp yerine silah verdiler"

Oğlu Mikail için evlat nöbetine katılan Yusuf Erdinç isimli baba ise "Oğlum üniversite okuyordu ve 2015 yılından bu yana kayboldu. Oğlum PKK'ya gitti ve şu an Suriye'dedir. 2015 yılından bu yana çocuğumun peşini bırakmadım. Diyarbakır'daki eylemelere de katılıyorum. Her yerde de eylem yaparım. Çünkü ciğerimi kaybetmişim. Onların çocukları Avrupa'da 7 dil okuyorlar, benim oğlum da okumuş insandı. Elindeki kalemi kırıp yerine silah verdiler. Kime karşı? Bana karşı" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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