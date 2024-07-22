MSB, Yunanistan ve İran'a geçmeye çalışan teröristleri yakaladı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ, DHKP-C ve PKK/KCK terör örgütü mensubu olan 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin DHKP-C, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslardan 1'inin ise PKK/KCK terör örgütüne katılmak maksadıyla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi."