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Kayseri'de FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 10 şahıs hakkında işlem başlatıldı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ ve DEAŞ terör örgütü soruşturmalarında toplam 10 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ ve DEAŞ terör örgütü soruşturmalarında toplam 10 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından 14-21 Temmuz tarihleri arasında terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 ve DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahıs olmak üzere toplamda 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Güvenlik Terör Soruşturma 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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