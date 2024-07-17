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DEM Parti Basın Açıklaması Polis Tarafından Engellendi

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyona tepki amacıyla DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca yapılan basın açıklaması, suç teşkil eden ifadelerin yer aldığı gerekçesiyle polis tarafından engellendi.

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyona tepki amacıyla DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca yapılan basın açıklaması, suç teşkil eden ifadelerin yer aldığı gerekçesiyle polis tarafından engellendi.

DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyona tepki amacıyla Sur ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Kürtçe hazırlanan açıklamayı okuyan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Türkiye'ye yönelik suçlayıcı ifadeler kullandığı sırada, polis, anons yaparak, açıklamada suç teşkil eden ifadelerin yer aldığı uyarasında bulundu, basın açıklamasına son verip, dağılmalarını istedi.

Polis yaptığı uyarıda, "Bahse konu açıklamanın içeriğinde, devletin bölünmez bütünlüğünü terör örgütüne karşı yapılan mücadeleyi eleştiren hale geldiği için arkada olanların, milletvekilinin dokunulmazlığının arkasına saklanmasına müsaade etmeyeceğiz. Dağılmadığınız takdirde tedbir alacağız. Açıklamanın içeriğinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonunu eleştiriden dolayı müdahale edileceği, bu aşamada açıklamaya müdahale edileceğinin ikazında bulunuyoruz. Eylemin kanunsuzluğa dönüştüğünden dolayı devamına izin verilmeyecek" uyarısında bulunarak, çevik kuvvet ekiplerinin kalkanları kaldırıp, gazetecilerin görüntü almalarını engelledi.

Açıklama sırasında kalkanları açarak, gazetecilerin görüntü almasını engelleyen polis, gazetecilere de, talimatlara uymadıkları halde müdahale edileceği uyarısında bulundu. Uyarıyı yapan polis memuru, "Basın mensupları için ikazdır. Kolluk personeliyle tartışmaya girme. 3 adım dışarıda beklemediğin takdirde müdahale edilir. Bu ikazdır. Provokasyona müsaade etmeyeceğiz" dedi.

DEM Partililer, yaptıkları açıklamanın ardından alandan ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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