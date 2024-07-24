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Rusya uyruklu saldırgan Muğla'ya gönderildi

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Moskova'da gerçekleşen bombalı araç saldırısının faili olan Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov, Bodrum'da yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve Muğla'ya gönderildi.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN MUĞLA'YA GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu, Moskova'da 2 kişinin yaralandığı bombalı araçla düzenlenen saldırının faili olarak aranan Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov'un Bodrum'da yakalanmasının ardından şüpheli sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan Serebriakov, yoğun güvenlik önlemi altında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla),

FOTOĞRFALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Moskova Bodrum Muğla Rusya Güvenlik Terör Politika Spor Güncel Haberler

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