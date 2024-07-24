Rusya'da gerçekleşen terör saldırısının faili Bodrum'da yakalandı
Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen bombalı terör saldırısının faili Evgenii Serebriakov, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Serebriakov ve beraberindeki bir kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muğla'ya gönderildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının faili Evgenii Serebriakov ile beraberindeki 1 kişi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının faili Evgenii Serebriakov'un Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandığını açıklamıştı. Gözaltına alınan Evgenii Serebriakov ile beraberindeki 1 kişi, akşam saatlerinde Bodrum Devlet Hastanesi'ne getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye getirilen 2 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muğla'ya gönderildi. - MUĞLA