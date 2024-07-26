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Mersin'de DEAŞ Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'de gerçekleştirilen 'Gürz-1' operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında 72 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-1" operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 13 kentte gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında dün Mersin'de gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildi, 2'si ise adli kontrolle salıverildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından, Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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