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Kilis'te terör operasyonu: 1 gözaltı

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Kilis'te PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.A. jandarma tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Kilis'te terör operasyonu: 1 gözaltı

KİLİS - Kilis'te PKK/PYD/ Ypg silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.A. jandarma tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde PKK/PYD/YPG' ye operasyon başlattı. Operasyonda, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.A. isimli şüpheli ekipler tarafından Elbeyli ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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