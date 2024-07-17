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Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin güncel öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin öğrenci evleri açtığı, maddi destek sağladığı ve internet tabanlı şifreli programlar üzerinden iletişim kurduğu tespit edildi.

Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, örgütün güncel öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapmasında, Mersin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların, Mersin'de güncel öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütten kopmaları önlemek ve örgüt mensuplarını bir arada tutabilmek, maneviyatlarını güçlendirmek, yeni öğrenci kazandırmak amacıyla öğrenci evleri açtıkları, maddi destek sağladıkları, kamp türü etkinlikler düzenledikleri ve sorumlu düzeyinde faaliyet yürüten örgüt mensupları ile internet tabanlı şifreli programlar üzerinden iletişim kurdukları belirlendi.

'Signal' uygulaması üzerinden haberleşiyorlardı

Ayrıca şüphelilerden ele geçirilen cep telefonlarında yapılan incelemelerde, örgüt mensuplarının kendi aralarında 'signal' isimli gizli haberleşme uygulaması üzerinden iletişim kurdukları ve örgütsel talimat ve bilgileri bu uygulama üzerinden gönderdikleri tespit edilirken, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Mersin Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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