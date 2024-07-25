Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada, biri terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Son bir haftada, biri terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar Irak (726) ve Suriye'nin (795) kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 521 olmuştur. Ayrıca, etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Terör inlerine kilit vurmayı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat, mayın ve yaşam malzemesi de ele geçirmiştir" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk ayrıca Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcı sebebiyle yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 19 Temmuz'da şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

Hudut hattının Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunduğuna vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızda son bir hafta içerisinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 102 olmuştur. Son bir haftada engellenen 834 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 66 bin 59'a ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Tuğamiral Aktürk konuşmasın şöyle sürdürdü:

"17 Temmuz'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait insansız hava aracı ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu, kara sularımıza iterek bölgeden ayrıldığı tespit edilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır."

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yarın Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile bir araya geleceğini bildirdi.

İsrail'in Gazze'de insanlık dışı katliamlarına devam ettiğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, "İsrail'in süregiden saldırıları ve İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklamaları Gazze'de devam eden çatışmaların bölgesel savaşa dönüşme ve yeni felaketlere yol açma riskini artırmaktadır. İsrail uçaklarının Yemen'e gerçekleştirdiği hava saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlik bölgesel barış ve istikrarı tehdit etmektedir. 1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması uluslararası hukukun gereğidir. Nitekim, Uluslararası Adalet Divanı da son Kararında Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde destek vermeye devam ettiğini vurgulayan Tuğamiral Aktürk, "Rezerv Güç kapsamında, bugüne kadar 16 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 48 helikopter ile 968 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Sanayii ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetler'in imkan ve kabiliyetlerinin arttığına dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda T-70 Genel Maksat Helikopteri ile, Sabit Kanatlı Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracının (BAHA) muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile BOTAŞ arasında 'Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi' üretilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştır" açıklamasında bulundu.

İtalyan bayraklı R/V IEVOLI RELLUME gemisinin Ege denizindeki faaliyetleri

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ege'nin güneyinde Türk deniz yetki alanına girmeye çalışan bir İtalyan gemisiyle ilgili gerginlik yaşandığına ilişkin haberlerle ilgili şunları söyledi:

"Yunanistan tarafından 21 Temmuz tarihinde İtalyan bayraklı R/V IEVOLI RELLUME Kablo döşeme gemisinin icra edeceği faaliyetlere ilişkin bir kısmı Deniz Yeki Alanlarımıza giren seyir duyuruları yayınlanmıştır. Konuyla ilgili olarak tarafımızdan derhal itiraz nitelikli seyir duyuruları yayınlanmış ve Deniz Yetki Alanlarımıza giren bölgelerde çalışma yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti makamlarından izin alınması gerektiği bildirilmiştir.

22 Temmuzda söz konusu gemi Deniz Yetki Alanımıza girmemesi konusunda uyarılmış ve gemilerimiz tarafından engellenmiştir. Daha sonra yapılan koordinasyon neticesinde belirtilen koordinatlarda çalışma yapılmasına izin verilmiş ve Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler refakatinde faaliyetini tamamlayarak kıta sahanlığımızdan ayrılmıştır. Bahse konu geminin faaliyetleri bölgede bulunan Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca yakından takip edilmektedir. Deniz yetki alanlarımıza saygı duyan ve iş birliği yapan Yunan ve İtalyan makamlarına teşekkür ediyoruz."

Irak Cumhurbaşkanı Eşi'nin Türkiye aleyhine açıklamaları

Bakanlık kaynakları, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in eşi ve ülkenin eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin baldızı Shanaz İbrahim Ahmed'in "TSK'nın operasyonları sivil halka zarar veriyor" şeklindeki sözlerine şu cevabı verdi:

"TSK'ya yönelik söz konusu iddialar asılsızdır. Ayrıca, bu açıklama ve ithamların, Irak'ın genelini yansıtmadığı açıktır. Kaldı ki Irak tarafı da PKK'yı yasaklı örgüt olarak ilan etmiştir. Ülkemiz kardeş Irak ile bu türden asılsız iddialar üzerine diyalog geliştirmemektedir. Türkiye olarak ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu alanlardan biri de terörle mücadeledir. Irak'ın kuzeyinde kilit kapanacak ama terörle mücadele hiçbir zaman bitmeyecek. 'Terör' kelimesi bu coğrafyadan tamamen silinene kadar mücadelemiz devam edecek."

ABD'nin Suriye'ye Avenger Stinger hava savunma sistemlerini nakletmesi

Bakanlık kaynakları, ABD'nin Suriye'ye Avenger Stinger Hava Savunma Sistemlerini naklederek bunları terör örgütü PKK/YPG'ye verdiğine dair haberlere ilişkin şunları kaydetti:

"TSK, savunma ve güvenlik konusunda her gelişmeyi yakından takip etmektedir. ABD, bölgede bulunan kendi üslerinin hava savunmasını sağlamak maksadıyla Avenger stinger Hava Savunma Sistemleri göndermiştir. Müttefikimiz ABD'den beklentimiz, daha önce DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG-SDG'ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması, bir terör örgütüyle işbirliği yapılarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlaması ve terörle mücadelemize samimi destek vermesidir."

İdlib'deki M4 karayolunda Rusya ile yeniden devriyeler başlayacak mı

Bakanlık kaynakları, İdlib'deki M4 karayolunda Rusya ile yeniden ortak devriyelerin başlayıp başlamayacağına dair soruya şu cevabı verdi:

"Bölgenin barış ve huzura kavuşması için Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü girişimde bulunmaktadır ve gelecekte de bulunmaya devam edecektir. Bu kapsamda, M4 karayolunun güvenliğinin kontrol edilmesi konusunu başından beri ifade etmekteyiz. Bu konuda muhataplar ile görüşmeler sürmektedir. Türkiye, bölgede istikrar ve barışa katkı sağlayacak hiçbir çabadan çekinmemekte, sorumluluk almaktan imtina etmemektedir." - ANKARA