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MİT ve İstanbul Emniyeti PKK'nın istihbarat yapılanmasını çökertti

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MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında görevli olan iki kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandığı belirtildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu ile PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen 'Halil' kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş, İstanbul'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT'in çalışmaları sonucu PKK'nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı. MİT Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonla PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen 'Halil' kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş, İstanbul'da yakalandı. Sadık Topaloğlu'nun illegal yollarla Irak'ın Kandil bölgesine geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından 'Cuma' kod adlı Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi. Topaloğlu'nun, Türkiye'de gazeteci gibi davranıp, terör örgütüne bilgi topladığı belirlendi. Ayrıca Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme tedarikinde bulundukları tespit edildi. Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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