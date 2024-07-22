MSB'den Irak ve Suriye'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/ Ypg'li terörist olmak üzere, toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.