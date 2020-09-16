Tarım ve Orman Bakanlığının ifşası çaydaki boyayı ortaya çıkardı
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Tarım ve Orman Bakanlığının ifşası çaydaki boyayı ortaya çıkardı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen içerisinde çayın da yer aldığı ürünlerin ve firmaların listesini kamuoyuyla paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığının ifşası çaydaki boyayı ortaya çıkardı
16.09.2020 13:36 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:40

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen içerisinde çayın da yer aldığı ürünlerin ve firmaların listesini kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık, 91 firmadan 113 parti ürünü listeye aldı. 2012'den bu yana toplamda 3 bin 605 parti ürün tağşiş ve taklit listesine alınırken, listede dikkat çeken bir isim ise CarrefourSa markalı çaylar oldu. Rize'nin ünlü çay firmalarından Karali Çay Sanayi Ticaret ve Gıda Pazarlama Anonim Şirketi tarafından Karali Çay markalı Carrefour Filiz Çay ürün adıyla 500 gramlık paket çaylarda boya/gıda boyası tespit edildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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