Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2024 Çay Sezonu Öncesi Çay Müstahsilleri Hazırlıklara Başladı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2024 yılı yaş çay sezonu öncesi çay müstahsilleri bakım, budamaları ve gübre vermek için çaylıklara girmeye başladı.

Sezona verimli bir şekilde başlamak isteyen çay müstahsilleri öncelikli olarak çaylarını budayarak işe başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Çay İşletmeleri Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) çay vermek isteyen üreticiler için çay tarım arazilerinin belli bir kısmında budama işlemi gerçekleştiriyor. Çay budama evresinin hemen ardından gübreleme işlemi gerçekleştiriliyor. Yapılan işlemler bittikten sonra ise geriye sadece çayı toplayıp satmak kalıyor. Rizeli çay üreticileri de şimdiden açıklanacak çay taban fiyatını merakla bekliyor.

Çay fiyatının yeterli bir seviyede açıklanmasını beklediklerini ifade eden Fatih Ferah, "Gübre fiyatı yaklaşık 16 TL oldu. Gübrenin 16 lira olduğu yerde çayın en az 20-22 TL bandında olması gerekiyor. Beklentimiz bu yönde. Fiyat yeter mi bilmiyoruz ama en azından ayakta tutar diye düşünüyoruz" dedi.

Çay için gerekli olan gübre fiyatının pahalı olması ve kesilmesi için çalışacak işçinin de pahalı olması üzerine çay fiyatının en az 20 TL olması gerektiğine vurgu yapan Ayşe Kalça, "20 TL olmasını bekliyoruz. 20 liradan aşağı olmaz zaten. Gübre pahalı. İşçi pahalı. Gerisini de onlar düşünsün" şeklinde konuştu.

Bilhan Büyükyazıcı ise çayların filiz verdiğini dile getirerek, "Gübre dökmeye başladık. İnşallah hayırlısıyla güzel bir sezon geçiririz. Geçen sene piyasa şartları ile bu seneki piyasa şartlarını kıyaslarsak en az 25 TL olması lazım. 20 liradan aşağı çay fiyatı verilmemesi lazım. 20 TL'den aşağı verilecek olan çay fiyatı tamamen müstahsille dalga geçmektir" ifadelerini kullandı. - RİZE