İskenderun depreminde 9 yakınını kaybeden kadın hayata tutunmaya çalışıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 9 yakınını kaybeden 45 yaşındaki Kadriye Kapanoğlu, kız kardeşiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Kapanoğlu'nun, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Çay Mahallesi'nde anne, babasının yanı sıra amcasının da oturduğu bina yıkıldı.

Binanın enkazından Kapanoğlu'nun annesi, babası, amcası, kız ve erkek kardeşi, amcası ve yeğenleri olmak üzere 9 yakının cansız bedeni çıkarıldı.

Hayatta kalan kız kardeşiyle Üsküdar Konteyner Kent'te yerleşen Kapanoğlu, AA muhabirine, depremde kaybettiği sevdiklerini özlemle andığını söyledi.

Acısının tarifinin olmadığını anlatan Kapanoğlu, hayatta kalan kardeşiyle hayata tutunmaya çalıştığını belirtti.

Sevdiklerini kaybettiği depremin tarihini koluna dövme yaptırdığını aktaran Kapanoğlu, "Yetim, öksüz kaldığım gün. Bu rakam, bu tarih benim her zaman beynimde, gönlümde, gözümde, içimde, her yerde yani. Çok büyük bir kıyametti. Bu acının tarifi yok." diye konuştu.