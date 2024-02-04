Afyonkarahisar'da hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hakkında 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda H.Y. isimli hükümlü, Çay ilçesi Akkonak köyünde yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hakkında 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.
Ekipler, 4 farklı suçtan 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'yi (24) Çay ilçesi Akkonak köyünde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.