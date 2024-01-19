İnegöl'de çay ocağı işletmecisi çatıda düşerek yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çay ocağı işletmecisi, tadilat için çıktığı çatıda dengesini kaybederek düştü ve yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tadilat için çay ocağının çatısına çıkan Erol B. (46), 3 metreden düşerek yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Burhaniye Mahallesi, Prof. Dr. Ahmet Necdet Sezer Sokak'ta bulunan spor salonunun bahçesindeki çay ocağında meydana geldi. Çay ocağının çatısına çıkan işletme sahibi Erol B., onarım yaparken dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erol B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.