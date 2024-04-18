Samsun'da Balkondan Düşen Saksı Faciaya Neden Oluyordu

Samsun'da bir apartmanın 5. katındaki balkondan çay ocağının önüne düşen saksı az kalsın faciaya neden oluyordu.

Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 5. katındaki balkonda bulunan plastik saksı yere düştü. Çay ocağının önüne düşen saksı paramparça olurken, saksıda bulunan topraklar etrafa saçıldı. Saksının düştüğü çay ocağı önünde o sırada kimsenin oturmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olayın ardından balkonda bulunan diğer saksılar ev sahibi tarafından kaldırıldı. - SAMSUN