Rizeli Çay Üreticileri Yaş Çay Fiyatının 20 Liradan Az Olmamasını İstiyor

GENÇAĞA KARAFAZLI

Hükümetin açıklayacağı yaş çay fiyatını bekleyen Rizeli üreticiler, açıklanacak fiyatın 20 liradan az olmaması gerektiğini ifade etti. Bir çay üreticisi, "25 lira olursa memnun kalırız" derken bir başka üretici ise, "Eğer çayın şu anki fiyatı 30 liranın da altına düşerse çaycı yandı. Hükümet özel sektörlere vereceğine ÇAYKUR desteklerini halka versin, bizim gibilere versin" diye konuştu.

Rize başta olmak üzere Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde 210 bin çay üreticisinin temel geçim kaynağı olan yaş çaya hükümetin vereceği fiyat merakla bekleniyor. Üreticiler bir kilo yaş çay fiyatının en az 25 lira olması gerektiğini söyledi.

"ÖZEL SEKTÖR BİZİ MAĞDUR EDİYOR"

Rizeli çay üreticisi, "Ben bir çay üreticisi olarak geçen sene zaten çayın fiyatının yani beklentinin çok çok altında olduğunu gördük ve bu sene artan maliyetlerden dolayı çayın ziraat odasının açıkladığı fiyatta 17 lira bir maliyetimiz var. Bugün ben bir gübre aldım 15 bin 500 lira para ödedim bir tonuna bunun akaryakıt fiyatlarını koyarsak, enflasyonu da koyarsak, çayda şu an beklentimiz 20 ile 23 lira arası. Özel sektör bizi yıllardır mağdur ediyor devletin açıkladığının altında alıyor yine hüsrana uğrayacağımızı düşünüyorum" dedi.

"DEVLET BU KONUDA RİZELİYİ MAHCUP EDİYOR"

Çay üreticisi bir yurttaş ise "Çayların çay fiyatı 20 liradan aşağı olmaması lazım, bu kesim işine son vermeleri lazım. Kesiyoruz, çaylıklar bitti. Burada hep ezilen vatandaş biz olduk. Kendi çayımızı yevmiyeyle toplamış gibi oluyoruz ama bu 25 lira olursa memnun kalırız. Bizim çay 25 lira yapıp da kuru çayı 250- 300 lira yaptığı zaman yine vatandaştan gidiyor. Hiç Rizeli çaydan memnun olmamıştır, olmaz. Devlet şimdi bu konuda Rizeliyi hep mahcup etmiştir çaya istediğimiz değeri vermemiştir. Rizeli hiç memnun olmamıştır" dedi.

"ÇAYIMIZA UZAKTAN SELAM VERİR DURUMA DÜŞTÜK"

Bir diğer yurttaş, "Öncelikle çayın bu mecburi kesim işlerin kaldırılmasını istiyorum. Gübreye devletin mutlak ve mutlak bir destek olmasını istiyorum. Aşırı pahalı aşırı yani o fiyatlarla gübre alıp da çaya verip de çay yani çok kıymetli ama çayın değeri çok düştü. Yıllar yılı her sene bu acımasız enflasyon bizi mahvetti. Eğer çayın şu anki fiyatı 30 liranın da altına düşerse çaycı yandı. Bundan sonra artık çaya bir destek mi verir hükümet yani, özel sektörlere vereceğine ÇAYKUR desteklerini halka versin, bizim gibilere versin. Çaycılar ayakta kalabilsin yoksa çay da elimizden gidecek bu gidişte. Yani çayımıza da artık uzaktan selam verir duruma düştük" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL SEKTÖR TEFECİ GİBİ"

Diğer çay üretici yurttaş da, "Çayın fiyatı konusunda beklentilerimiz 25 lira çünkü çayın bir gelir kaynağı olması için 25 lira bile bir insanın çaydan alacağı hani eziyetine değmeyecek bir para. Çay artık bitmiş bir ürün, Rizeli olarak diyorum. Özel sektör maalesef ki millet perişan. Kıştan çıkıyor yaza düşünce özel sektörü şöyle düşünün bir çeşit tefeci gibi devlet çayı diyelim hani asıl fiyatından alırken özel sektör geçen sene 11 lirayken devletin fiyatı özel sektör 9 lira 9 buçuk liralara kadar aldı çünkü millet kıştan çıkmış, borcu var, çaydan geçinemiyor mecburen çayını bozdurmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

"ÇAYIN FİYATI 20 LİRADAN AŞAĞI OLMASIN"

Bir başka üretici ise "AK Parti hükümeti beni çok iyi dinlesin; kurulduğu günden beri ona oy veriyorum hiç bu zamana kadar bir şey istemedim şimdi istiyorum. Diyorum ki; çayın fiyatı 20 liradan aşağı olmasın. Eğer bu milletin gönlünü kazanmak istiyorsa, bu Rizelinin gönlünü kazanmak istiyorsa, çayın fiyatı 20 lira olsun. Sayın Cumhurbaşkanı burada ilk konuştuğu zaman ne dedi; 'görün ben bir seçileyim bak çay paketleme fabrikalarının hep dışarıda paketlemeleri onları Rize'ye alıyorum'. Hani neredeler, bugün olanları da yıktılar. Taşlıdere'de vardı onları da yıktılar. Rize'ye bir fabrika yapsınlar, olanları da yıktılar" dedi.