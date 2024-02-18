EYT Emeklisi Çay Satıyor, Çocuklarının Harçlığı İçin Çalışıyor

Aksaray'da ortaokula ve üniversiteye giden 2 çocuğunun devletten alması gereken bursu almayıp ihtiyaç sahibi başka bir öğrenciye gitmesi için çay satan EYT emeklisi Eyüp Yaşar, hafta sonları çocuklarının harçlığı için çalışıyor.

Aksaray'da 1999 öncesi sigorta girişi ile geçen yıl EYT yasasından yararlanarak emekli olan 47 yaşındaki Eyüp Yaşar, evinin geçimine katkı sağlamak ve çocuklarını okutmak için 3 tekerli seyyar çay ocağı kurdu. Hafta sonları spor salonları ve stadyumda çay, simit, su ve çekirdek satarak ortaokula giden oğlu ve üniversiteye giden kızının eğitim masrafları için çalışan baba, emekli maaşı ile evinin geçimini, çay ocağı ile çocuklarının okul masrafını karşılıyor. Üniversiteye giden kızının devletten alması gereken bursu almak yerine babasının isteği ile ihtiyaç sahibi başka bir öğrenciye devredilmesini isteyen Eyüp Yaşar, kızı ve oğlunun başarılı olması için azimle çalışıyor. EYT ile emekli olduktan sonra çalışmadan vakit geçmediğini dile getiren Yaşar, çocuklarına destek olmak için her hafta sonunu spor aktivitelerine katılan seyirci ve sporculara hizmet ederek geçiriyor.

EYT yasası için devlet yetkililerine teşekkür ederek çocukları için çalıştığını anlatan Yaşar, "Çoğu yerlerde, kurumlarda, özel yerlerde aşçı ve pasta ustası olarak çalıştım. Devletimizin çıkarmış olduğu EYT yasasından yıllarca emekliliği bekledim ve bu yasadan emekli oldum. Devlet büyüklerimize buradan teşekkür ediyorum. Emekli olduktan sonra da geçimime katkı sağlamak için bu şekilde Aksaraysporumuzun maçlarında, amatör maçlarda, maç organizasyonlarında çay, simit, su, çekirdek türü şeyler satarak evime katkıda bulunuyorum. 2 tane çocuğum var okuyor. Birisi üniversitede birisi ortaokulda İnşallah onlarda devlete hayırlı bir evlat olurlar. Kendi ayakları üzerinde dururlar, bende bir baba olarak destek veriyorum. Onların geçimini sağlamak için böyle bir ekstra iş yapıyorum. Aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Yıllarca emekli olmayı bekledim. Emekli olduktan sonra da baktım evde vakit geçmiyor. Böyle bir araba aldım. Kendim hem insanlarımıza hizmet ediyorum, çaylarını sularını götürüyorum. Bu şekilde evime katkıda bulunmak istedim. Böyle bir işe giriştim. Şükürler olsun rabbime herkese de çok teşekkür ediyorum. Burada geliyorlar alışveriş yapıyorlar bana destek oluyorlar. Çocuğum bana baba devletten burs alalım dedi. Ben dedim ki hayır kızım alma devletimiz her zaman büyüktür. Her zaman ihtiyacı olana versin. Ben de devletimize yük olmaktansa diğer ihtiyaç sahibi çocuklar alsın diye böyle bir işe giriştim. Ben de buradan kazandığım parayla çocuğumun okulunu harçlığını karşılayarak üniversitesini bitirmesini İnşallah rabbimden diliyorum. Ona destek olmaya çalışıyorum. İnşallah vatana millete hayırlı bir evlat olur. Ben de buradan sattığım ürünlerle ona destek olurum" diye konuştu. - AKSARAY