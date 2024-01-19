Ordu'da Çay İçen Motosiklet Sürücüsüne İdari Para Cezası

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde elinde çay dolu bardak ile motosiklet kullanan sürücüye 680 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Bülent Ecevit Bulvarı'nda Samsun istikametinde yapılan denetimde A.Z. isimli motosiklet sürücüsünün motosikletini kullanırken elinde çay bardağı olduğu tespit edildi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 73/a maddesinden 690 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ekiplerin trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimlerinin devam edeceği bildirildi. - ORDU