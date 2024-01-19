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Çay Bardağıyla Trafikte Motosiklet Kullanan Sürücüye 690 Lira Cezası

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde elindeki çay bardağıyla trafikte motosiklet kullanan sürücüye 690 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bülent Ecevit Bulvarı'ndan Samsun istikametine yapılan sabit uygulama esnasında bir motosiklet sürücüsünün elinde bardak olduğunu fark etti. Durdurdukları motosikletin sürücüsü A.Z'nin elindeki bardakta da çay bulunduğunu gören ekipler, 690 lira ceza kesti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde elindeki çay bardağıyla trafikte motosiklet kullanan sürücüye 690 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bülent Ecevit Bulvarı'ndan Samsun istikametine yapılan sabit uygulama esnasında bir motosiklet sürücüsünün elinde bardak olduğunu fark etti.

Durdurdukları motosikletin sürücüsü A.Z'nin elindeki bardakta da çay bulunduğunu gören ekipler, 690 lira ceza kesti.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Altınordu Samsun Ordu Güvenlik Ceza Trafik Güncel Haberler

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