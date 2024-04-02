Çay toplama festivali Jingmai Dağı'nda başladı

ÇEKİM ZAMANI: 30 Mart 2024

1. Çay toplayan çiftçilerin çeşitli görüntüleri

2. Festivallerden çeşitli görüntüler

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Pu'er şehrinde bulunan Jingmai Dağı'nda ilkbahar çay toplama sezonu başladı.

Şehirde çay kültürünün mirasını yaşatmak amacıyla çay toplama ve çay yapma gibi yarışmaların da düzenlendiği bir festival de gerçekleştiriliyor.

2023 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilen Jingmai Dağı Eski Çay Ormanları Kültürel Peyzajı, antik dönemlerden kalma 5 çay ormanı alanıyla toplam 1.200 hektarlık bir alanı kaplıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)