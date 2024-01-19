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Çatıdan düşen adam yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çay ocağının çatısından düşen işletme sahibi yaralandı. İşletme sahibi çatı onarımı yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düştü. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Onarmak için çıktığı çatıdan kafa üstü düşen adam yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde bulunan çay ocağının çatısından düşen işletme sahibi yaralandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Necdet Sezer üzerinde bulunan spor salonunun çay ocağında meydana geldi. Çay ocağının çatısına çıkan işletme sahibi Erol B.(46), çatı onarımı yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düştü. Yaralanan adamın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Çay Yaralanma Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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