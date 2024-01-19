Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi davası görüldü

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazayla ilgili davanın ilk duruşması görüldü.

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Berat K, bazı müştekiler ile avukatlar katıldı.

İddianamenin özetinin okunmasının ardından söz verilen sanık Berat K, resmiyette ağabeyinin üzerine kayıtlı minibüsle işçi taşımacılığı yaptığını söyledi.

Kaza günü yaşadıklarını anlatan Berat K, şunları kaydetti:

"Aracı ben kullanıyorum. İşçi çavuşu Şöhret A. ile işçileri beraber topluyoruz. Kaza sırasında minibüste 20 işçi vardı. Araç şoför dahil 15 kişiliktir. Kalan 6 kişi, araçtaki taburelere oturmuştu. Hızımı hatırlamıyorum. Minibüs 2005 model olunca fazla da hız yapmıyordu. Olay günü kesinlikle alkol, ilaç ve uyuşturucu madde kullanmadım. Kaza anını travma geçirdiğim için hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kusurluyum."

Berat K, yaşını büyüttürdüğünü, B sınıfı sürücü belgesi sertifikasının bulunduğunu ancak ehliyete dönüştürmediğini de belirtti.

Sanığın mahkeme heyetine "Daha önce işçi taşımadım" demesi üzerine bazı müştekiler tepki gösterdi. Heyet, bazı müşteki yakınlarını duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkardı.

Berat K, "Tahliyemi istiyorum, çok pişmanım. Keşke kaza meydana gelmeseydi. Tek amacım sadece para kazanmaktı. Kimsenin canına ve malına zarar gelmesini istemiyordum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu yargılanmasına devam edilmesine, davaya müştekilerin katılma taleplerinin kabulüne, bazı müştekiler ve avukatlarının taleplerinin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.

Kazada hayatını kaybeden kadının avukatı Osman Azak, adliye çıkışında gazetecilere, dosyada bilinçli taksirin söz konusu olduğunu, sanığa üst sınırdan ceza verileceğini düşündüklerini dile getirdi.

Konya kara yolu Pınarkaya köyü yakınlarında 22 Temmuz 2023'de tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.