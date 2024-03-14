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Burhaniye'de Kahvehanelerde Süt Servisi Yoğun İlgi Gördü

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Burhaniye ilçesinde kahvehanelerde yapılan süt servisi, çay yerine tercih ediliyor. Vatandaşlar, süt tüketiminin yaygınlaştırılmasını istiyor.

Burhaniye ilçesinde, kahvehanelerdeki süt servisi yoğun ilgi gördü. Çay yerine süt içildiğini anlatan kahvehane çalışanı Latif Islıoğlu, çayın da sütünde fiyatının aynı olduğunu söyledi.

Burhaniye'de kahvehanelerde yapılan süt servisi ilgi gördü. Kahvehanelerdeki süt servisinin süt tüketimini artıracağını kaydeden vatandaşlar, uygulamanın yaygınlaştırılmasını istedi. Avcılar Kulübü Lokalinde yapılan süt servisi de ilgi gördü. Çayında ve sütün 7.5 lira olduğunu anlatan Latif Isloğlu, "Günlük taze süt bulunduruyoruz. Süt içenlerin sayısı da her geçen gün artıyor" dedi. Süt tüketiminin yaygınlaştırılmasını isteyen Mustafa Dirlik'de,"Bu kahvehaneye gelince hep süt içiyoruz. Sütü seviyoruz. Bütün kahvehanelerin süt servisi yapmasını bekleriz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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