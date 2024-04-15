Sıcak havalarda hararetinizi alacak tarif; EVDE SOĞUK ÇAY YAPIMI! Limonlu, şeftalili soğuk çay nasıl yapılır?

Eğer biri size, sıcacık bir günde "tavşan kanı" çayınızı buz kalıplarıyla soğutup içeceğinizi ve bu lezzete tiryakisi olacağınızı söyleseydi, inanır mıydınız? Ancak bir kere denedikten sonra, yaz aylarında favori içeceğinizin soğuk çay olabileceğini kim bilebilirdi? Özellikle limonlu ve şeftalili soğuk çay, en çok tüketilenler arasında yer alıyor. İşte, evde kolayca yapabileceğiniz limonlu ve şeftalili soğuk çay tarifi....

EVDE SOĞUK ÇAY NASIL YAPILIR?

Limonlu soğuk çay için malzemeler:

3 adet demlik poşeti çay

Yarım su bardağı şeker (şeker miktarı isteğe göre ayarlanabilir)

3 adet limon suyu

4-5 yaprak taze nane

Limon dilimleri

1 litre soğuk su

Yapılışı:

Öncelikle suyu kaynatın ve içine şeker ekleyerek eritin. Şeker oranını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Kaynayan suyun içine çay poşetlerini ekleyin ve demlenmeye bırakın.

Çay demlendikten sonra poşetleri çıkartın ve çaya limon suyunu ekleyin.

demlendikten sonra poşetleri çıkartın ve çaya limon suyunu ekleyin. Limonlu çayı soğumaya bırakın.

Soğuyan çayı kullanacağınız sürahiye alın.

Üzerine limon dilimleri ve taze nane yaprakları ekleyin.

Son olarak, çayı buz küpleriyle servis edebilirsiniz.

Şeftalili soğuk çay için malzemeler;

1 su bardağı demli çay

Dilediğiniz miktarda şeker veya şekersiz tatlandırıcı

Yeteri kadar buz veya soğuk su

Şeftali dilimleri

Yapılışı: