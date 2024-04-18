Afyonkarahisar'da hükümlü cezaevine götürüldü, yasa dışı haşhaş ekimi tespit edildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U'yu Çay ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da yasa dışı haşhaş ekimi

Kentte, yasa dışı haşhaş ekimi yapılan alanların tespitine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, 3 kişinin 8 bin 368 metrekarelik tarlaya 391 bin 760 kök izinsiz haşhaş ekimi yaptığını tespit etti.

Arazideki haşhaş bitlikleri sürülerek imha edilirken, 3 kişiye de adli işlem uygulandı.