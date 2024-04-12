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Rize'de üreticilere ücretsiz ata tohumu dağıtıldı

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Rize'de üreticilere ücretsiz ata tohumu dağıtıldı.

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) tarafından Engindere Mahallesi'nde üreticilere mısır, fasulye, salatalık, kara lahana, maydanoz, pazı ve kabak tohumu verildi.

Dernek Başkanı Mustafa Mavi, geçen yıldan itibaren üreticilere ata tohumu dağıttıklarını söyledi.

Vatandaşların ata tohumuna ilgi gösterdiğini ifade eden Mavi, "Geleneksel tohumlarımızı yaymaya çalışıyoruz." dedi.

Ata tohumu dağıtım törenine, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ve muhtarlar da katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Muhammed Avcı Milletvekili AK Parti Rize Çay Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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