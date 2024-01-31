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İstanbul'da Çay Ocağı İşleten Ramazan Hoca Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybetti

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Sosyal medyada 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağındaki bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, saldırıya ilişkin detayları açıkladı.

Sosyal medyada "Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağındaki bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, saldırıya ilişkin; "Göğüs bölgesinden üç bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Diyarbakır'daki Ulu Cami'de yaptığı konuşmalarla sosyal medyada "Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağındaki bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliği'nden saldırıya ilişkin bu akşam yapılan açıklama şöyle:

"Ramazan Pişkin, 31.01.2024 günü saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden üç bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Fatih Saldırı İstanbul Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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