Konya'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan 3 Zanlı Tutuklandı
Konya'nın bir ilçesinde meydana gelen 3 motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Çay ilçesinden gelen 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Çalıntı motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.
Konya'da motosiklet hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinden 3 motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin, Çay ilçesinden geldiği tespit edildi.
Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda, Hasan G, Sezer G. ile Yusuf G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bulunan çalıntı 2 motosikletin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.???????