Yakından tanıdığımız isimler var! İşte temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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Süper Lig'de şampiyon olacak takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak. 1. ön elemeden gelecek 15 takımdan biriyle eşleşecek temsilcimizin rakiplerinin büyük kısmı netleşti. Muhtemel rakiplerimiz arasında Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta ve Albert Riera'nın takımı Olimpija yer alıyor.
Inter'in İtalya Serie A'yı 4. bitirmeyi garantilemesinin ardından Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Temsilcimizin ön elemedeki rakiplerinden bazıları belli oldu.
RAKİPLERDEN 12 TANESİ BELLİ
Şampiyonlar Ligi'ne 2. öne elemeden katılacak Türk ekibi, 1. ön elemeden gelen 15 takımdan biriyle rakip olacak. Süper Lig'i şampiyon bitiren temsilcimizin muhtemel rakiplerinden 12 tanesi belli oldu.
HAGI VE RIERA RAKİP OLABİLİR
Süper Lig'i şampiyonu olan takım sezonu 25-26 Temmuz'da atacak. Temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı ve Albert Riera'nın takımı Olimpija yer alıyor.
Muhtemel rakiplerden bazıları şöyle:
- Maccabi Haifa - İsrail
- Hacken - İsveç
- Karabağ - Azerbaycan
- Ferencvaros - Macaristan
- Rakow Czestochowa - Polonya
- Astana - Kazakistan
- Slovan Bratislava - Slovakya
- BATE Borisov - Belarus
- Sheriff - Moldova
- Zalgiris - Litvanya
- Farul Constanza - Romanya
- Olimpija - Slovenya