PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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PSG - DORTMUND MAÇ ÖZETİ

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PSG - DORTMUND MAÇI ÖZETİ

PSG Borussia Dortmund maç özetini maçın ardından TV8.5 kanalından izleyebilirsiniz.

PSG - DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

PSG Borussia Dortmund maçı 1-0'lık Borussia Dortmund üstünlüğü ile sona erdi.

PSG - DORTMUND MAÇI NE ZAMANDI?

PSG Borussia Dortmund maçı 7 Mayıs 2024 günü oynandı.

PSG - DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

PSG Borussia Dortmund maçı canlı olarak TV8.5'ta yayınlandı.