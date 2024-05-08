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PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. PSG Borussia Dortmund maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler PSG Borussia Dortmund maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, PSG Borussia Dortmund maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, PSG Borussia Dortmund maç özeti!

Psg Borussia Dortmund maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. PSG Borussia Dortmund maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler PSG Borussia Dortmund maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, PSG Borussia Dortmund maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, PSG Borussia Dortmund maç özeti haberimizde...

PSG - DORTMUND MAÇ ÖZETİ

PSG Borussia Dortmund maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan PSG Borussia Dortmund maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

PSG - DORTMUND MAÇI ÖZETİ

PSG Borussia Dortmund maç özetini maçın ardından TV8.5 kanalından izleyebilirsiniz.

PSG - DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

PSG Borussia Dortmund maçı 1-0'lık Borussia Dortmund üstünlüğü ile sona erdi.

PSG - DORTMUND MAÇI NE ZAMANDI?

PSG Borussia Dortmund maçı 7 Mayıs 2024 günü oynandı.

PSG - DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

PSG Borussia Dortmund maçı canlı olarak TV8.5'ta yayınlandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Borussia Dortmund Dortmund PSG Futbol Gündem Spor Haberler

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