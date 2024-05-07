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PSG Dortmund maçını şifresiz veren kanallar! PSG Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında PSG kendi evinde Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Maçı şifresiz izlemek isteyenler PSG Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir merak ediyor. İşte PSG Dortmund maçını şifresiz veren yabancı kanallar!

Psg Dortmund maçını şifresiz veren kanallar! Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında PSG kendi evinde Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Maçı şifresiz izlemek isteyenler PSG Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir merak ediyor. İşte PSG Dortmund maçını şifresiz veren yabancı kanallar haberimizde!

PSG - DORTMUND MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

PSG Dortmund maçını EXXEN ve TV8.5'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç TV8.5'ta şifresiz olarak izlenebilirken, EXXEN'de ise üyelik istemektedir.

PSG Dortmund maçını şifresiz veren kanallar! PSG Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

PSG - DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG Dortmund maçı saat 22.00'de başlayacak.

PSG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

PSG Dortmund maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

PSG - DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG Dortmund maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

PSG - DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG Dortmund maçı Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Borussia Dortmund Dortmund Exxen PSG Gündem Spor Haberler

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