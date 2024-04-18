UEFA ülke puanı sıralaması! (GÜNCEL) 19 Nisan Türkiye güncel ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralaması güncel hali ile belli oldu. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan takım gönderebilmesi için ilk 10'da yer alması gerekiyor. Peki Türkiye güncel ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel UEFA ülkeler sıralaması açıklandı. İşte UEFA ülke puanı sıralaması 2024!
UEFA ülkeler sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması güncel hali ile belli oldu. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan takım gönderebilmesi için ilk 10'da yer alması gerekiyor. Peki Türkiye güncel ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel UEFA ülkeler sıralaması açıklandı. İşte UEFA ülke puanı sıralaması haberimizde!
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
- İngiltere - 103,803
- İspanya - 88,739
- İtalya - 87,712
- Almanya - 84,909
- Fransa - 65,831
- Hollanda - 61,300
- Portekiz - 56,316
- Belçika - 48,000
- Türkiye - 38,100
- Çekya - 36,050
3 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİK
Geçtiğimiz sezon 12. sırada yer alan Türkiye, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın topladığı puanlarla birlikte UEFA ülke puanı klasmanında 3 basamak birden yükseldi.
ŞAMPİYON OLAN TAKIM DİREKT KATILACAK
Bu gelişmeyle birlikte Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılma hakkı elde edecek. Aynı sezonun lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.