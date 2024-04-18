UEFA ülke puanı sıralaması! (GÜNCEL) 19 Nisan Türkiye güncel ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA ülkeler sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması güncel hali ile belli oldu. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan takım gönderebilmesi için ilk 10'da yer alması gerekiyor. Peki Türkiye güncel ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel UEFA ülkeler sıralaması açıklandı. İşte UEFA ülke puanı sıralaması haberimizde!

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

İngiltere - 103,803 İspanya - 88,739 İtalya - 87,712 Almanya - 84,909 Fransa - 65,831 Hollanda - 61,300 Portekiz - 56,316 Belçika - 48,000 Türkiye - 38,100 Çekya - 36,050

3 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİK

Geçtiğimiz sezon 12. sırada yer alan Türkiye, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın topladığı puanlarla birlikte UEFA ülke puanı klasmanında 3 basamak birden yükseldi.

ŞAMPİYON OLAN TAKIM DİREKT KATILACAK

Bu gelişmeyle birlikte Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılma hakkı elde edecek. Aynı sezonun lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.