Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında sahasında İngiliz ekibi Arsenal'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Alman temsilcisi, yarı finalde Manchester City'i penaltı atışlarında eleyen Real Madrid ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

FİNALİSTLER BUGÜN BELLİ OLACAK

Borussia Dortmund'un finaldeki rakibinin belli olacağı Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesi ise bugün TSİ 22.00'de İspanya temsilcisinin ev sahipliğinde Santiago Bernabeu'da oynanacak.

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FİNAL MAÇI ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, Arsenal'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İlk maç 2-2 berabere bitmişti. Yarı finaldeki rakibi, penaltı atışları sonucu Manchester City'i eleyen Real Madrid oldu.. Yarı final maçları 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta, final maçı ise 1 Haziran'da Wembley Stadı'nda oynanacak.