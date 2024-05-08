Real Madrid Bayern Münih maçını şifresiz veren kanallar! Real Madrid Bayern Münih maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor?

Real Madrid Bayern Münih maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi'nde erken final gibi bir maç! Real Madrid ile Bayern Münih Şampiyonlar Ligi ikici maçında karşı karşıya geliyor. Bu dev müsabaka bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Saatlerini maçın başlama saatine kuranlar Real Madrid Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, nereden izlenir merak ediyor. İşte Real Madrid Bayern Münih maçını şifresiz veren yabancı kanallar haberimizde...

REAL MADRİD BAYERN MÜNİH MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Real Madrid sahasında Bayern Münih'i konuk ediyor. Bu dev maç TV8,5'tan şifresiz olarak yayınlanacak. Uydu üzerinden TV8,5 frekans bilgilerini girerek Real Madrid Bayern Münih Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı heyecanına canlı 4K ve HD yayın ile ortak olabilirsiniz.

TV8,5 CANLI İZLE (REAL MADRİD-BAYERN MÜNİH)

TV 8.5 HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12346

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol Oranı : 9600

FEC : 3/4

TV8,5'un yanı sıra maç EXXEN platformundan da yayınlanacak. Maçı EXXEN'den izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI YAYIN

Real Madrid Bayern Münih maçını EXXEN ve TV8.5'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Bayern Münih maçı saat 22.00'de başlayacak.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Bayern Münih maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Bayern Münih maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Bayern Münih maçı Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.