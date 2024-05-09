Bayern Münih elendi mi? Real Madrid-Bayern Münih maçı ne oldu, kim elendi?

Bayern Münih elendi mi? Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Real Madrid kendi sahasında Bayern Münih'i konuk etti. İlk maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti. Peki, Bayern Münih elendi mi? İşte Real Madrid-Bayern Münih maç sonucu haberimizde...

BAYERN MÜNİH ELENDİ Mİ?

2-2'nin rövanşında 1-0 geriye düşen Real Madrid, 88. ve 90+1. dakikada Joselu'nun golleriyle müthiş bir geri dönüşe imza atarak Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yükselerek Dortmund'un rakibi oldu. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

PERDEYİ DAVIES AÇTI

Münih temsilcisini öne geçiren gol 68. dakikada geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Alphonso Davies, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

MADRID'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Son dakikalara 1-0 geride giren Real Madrid, 88. ve 90+1. dakikada Joselu'nun golleriyle skoru 2-1 lehine çevirmeyi başardı. Uzatmalarda üstünlüğü koruyan eflatun-beyazlılar, bu müthiş geri dönüşle final biletini cebine koydu ve Dortmund'un rakibi oldu.

ARDA GÜLER OYNADI MI?

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Madrid temsilcisinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda'ya bu karşılaşmada forma şansı vermedi.