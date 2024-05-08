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Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı

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2-2'nin rövanşında 1-0 geriye düşen Real Madrid, 88. ve 90+1. dakikalarda Joselu'nun golleriyle müthiş bir geri dönüşe imza atarak Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. İspanyol devi, finalde diğer bir Alman takımı Dortmund'un rakibi oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid ile Bayern Münih, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaştı. Madrid temsilcisi, 2-2'nin rövanşında 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

PERDEYİ DAVIES AÇTI

Münih temsilcisini öne geçiren gol 68. dakikada geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Alphonso Davies, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı

MADRID'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Son dakikalara 1-0 geride giren Real Madrid, 88. ve 90+1. dakikada Joselu'nun golleriyle skoru 2-1 lehine çevirmeyi başardı. Uzatmalarda üstünlüğü koruyan eflatun-beyazlılar, bu müthiş geri dönüşle final biletini cebine koydu ve Dortmund'un rakibi oldu.

Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı

ARDA GÜLER KULÜBEDE KALDI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Madrid temsilcisinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda'ya bu karşılaşmada forma şansı vermedi.

Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Metin Uysal:

Ahhh bee ahh demeden edemiyorum bizim kök söktürdüğümüz M.İcardinin soğuk kanlılıkla Panelka kullandığı terlettiği takım Final kapısından dönüyor.Bir gün bizde başaracağız İşte futbol böyle bir şey...

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tamer durmaz:

Biz chelseayi yenmiştik ama elenmiştik onlarda finale çıkmışlardı.Mancester unitede penaltılarla elenmişti.Kendikalemize gol atmasaydık eleşyecektik.Neyse öyle bir aklıma geldi

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Wien:

son dakikada neden o bayragi kaldiriyon tecrübesiz hakem... Belki de 2-2 bitecekti

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