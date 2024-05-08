Sampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak 2024? Wembley hangi takımın sahası?

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Maç ileilgili tüm detaylar araştırılırken Sampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak 2024? merak edildi.

REAL MADRİD İLE BAYERN MÜNİH RÖVANŞ MAÇINDA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Real Madrid Bayern Münih maçını EXXEN ve TV8.5'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Bayern Münih maçı saat 22.00'de başladı.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Bayern Münih maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Bayern Münih maçı Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanıyor..

SAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK 2024?

Alman ekibi, finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Turnuvanın final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.