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PSG Dortmund ilk maç kaç kaç bitmişti? Borussia Dortmund PSG Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maç sonucu!

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Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında PSG ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. İki maçın ardından toplam skora göre ilk finalist belli olacak. Peki, PSG Dortmund ilk maç kaç kaç bitmişti?

Psg Dortmund ilk maç kaç kaç? Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında PSG ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. İki maçın ardından toplam skora göre ilk finalist belli olacak. Peki, PSG Dortmund ilk maç kaç kaç bitmişti? Detaylar...

PSG - DORTMUND İLK MAÇ KAÇ KAÇTI?

Borussia Dortmund - PSG ilk maçı 1-0'lık Dortmund üstünlüğü ile sona ermişti.

PSG Dortmund ilk maç kaç kaç bitmişti? Borussia Dortmund PSG Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maç sonucu!

PSG İLE BORUSSİA DORTMUND RÖVANŞ MAÇINDA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

PSG Dortmund maçını EXXEN ve TV8.5'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

PSG - DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG Dortmund maçı saat 22.00'de başlayacak.

PSG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

PSG Dortmund maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

PSG - DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG Dortmund maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

PSG - DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG Dortmund maçı Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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