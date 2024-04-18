UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta? UEFA finali ne zaman?

UEFA Şampiyon Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid, Etihad Stadyumu'nda kozlarını paylaşmıştı. Şampiyonlar ligi yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Futbolseverler maçların ne zaman oynanacağı araştırılıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta? UEFA finali ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Yarı final ilk karşılaşmaları 30 Nisan günü gerçekleşecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.