UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta? UEFA finali ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları ve final karşılaşması ne zaman yapılacak? Merakla beklenen maçların tarih ve saatleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçlarının tarih ve saatleri hakkında detaylar haberimizde.
UEFA Şampiyon Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid, Etihad Stadyumu'nda kozlarını paylaşmıştı. Şampiyonlar ligi yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Futbolseverler maçların ne zaman oynanacağı araştırılıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta? UEFA finali ne zaman?