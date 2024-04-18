Üye Girişi
Haberler

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında sahasında İngiliz ekibi Arsenal'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Alman temsilcisi, yarı finalde Manchester City'i penaltı atışlarında eleyen Real Madrid ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

BAYERN MÜNİH YARI FİNALDE

Her iki takım da karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu pozisyonları gole çeviremedi ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi. İkinci yarı oyuna taraftarının da desteğiyle ağırlığını koyan Bayern Münih'e turu getiren golü 63. dakikada Joshua Kimmich kaydetti

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final müsabakaları 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacak. "Devler Ligi"nde final maçı ise 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak. Bayern Münih'in yarı final turundaki rakibi Manchester City'i penaltı atışlarında eleyen Real Madrid oldu. Yarı finaldeki diğer maçta ise Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain eşleşti.

FİNAL MAÇI ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, Arsenal'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İlk maç 2-2 berabere bitmişti. Yarı finaldeki rakibi, penaltı atışları sonucu Manchester City'i eleyen Real Madrid oldu.. Yarı final maçları 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta, final maçı ise 1 Haziran'da Wembley Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Münih Gündem Spor Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Muğla'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Nisan bugün Muğla'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Sivas'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Nisan bugün Sivas'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Tokat'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Nisan bugün Tokat'ta (Sulusaray) deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? 18 Nisan 2024'te Konya'da Elektrik Kesintisi 18 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 18 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 18 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 18 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 18 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 18 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 18 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 18 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Yaman elendi mi? Survivor Yaman elendi mi? Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu! 2024 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmelerinde hangi takımlar eşleşti? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title