Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında sahasında İngiliz ekibi Arsenal'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Alman temsilcisi, yarı finalde Manchester City'i penaltı atışlarında eleyen Real Madrid ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

BAYERN MÜNİH YARI FİNALDE

Her iki takım da karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu pozisyonları gole çeviremedi ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi. İkinci yarı oyuna taraftarının da desteğiyle ağırlığını koyan Bayern Münih'e turu getiren golü 63. dakikada Joshua Kimmich kaydetti

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final müsabakaları 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacak. "Devler Ligi"nde final maçı ise 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak. Bayern Münih'in yarı final turundaki rakibi Manchester City'i penaltı atışlarında eleyen Real Madrid oldu. Yarı finaldeki diğer maçta ise Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain eşleşti.

FİNAL MAÇI ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, Arsenal'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İlk maç 2-2 berabere bitmişti. Yarı finaldeki rakibi, penaltı atışları sonucu Manchester City'i eleyen Real Madrid oldu.. Yarı final maçları 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta, final maçı ise 1 Haziran'da Wembley Stadı'nda oynanacak.